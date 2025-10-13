Massimiliano Loizzi porta a Torino L' Opera da 4 Soldi | Brecht incontra la satira sociale
Arriva a Casa Fools - Teatro Vanchiglia per due date uniche, il 17 e 18 ottobre, “L'opera da 4 soldi” di e con Massimiliano Loizzi volto noto del Terzo Segreto di Satira, stand-up comedian, autore e interprete degli spettacoli prodotti dai Mercanti di Storie e scrittore per Rizzoli con il suo. 🔗 Leggi su Torinotoday.it
In questa notizia si parla di: massimiliano - loizzi
Oggi 29 settembre alle ore 18, in Piazza Gaza (ex Piazza della Scala), Aperitivo Sociale e monologo di Massimiliano Loizzi. VI aspettiamo! - facebook.com Vai su Facebook
Massimiliano Mulas, pochi giorni prima di violentare una bambina di 11 anni a Mestre avrebbe abusato di una ragazzina a Cuneo - Si indaga anche a Cuneo e Torino su Massimiliano Mulas, il 45enne arrestato lo scorso 10 aprile per aver violentato una ragazzina undicenne sul portone di casa sua, a Mestre. Secondo ilmessaggero.it