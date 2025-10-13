Mascali lavori di rifacimento della pavimentazione e nuovo attraversamento pedonale in via Mattarella
Nel quadro delle attività di miglioramento della sicurezza stradale, l’Amministrazione comunale di Mascali guidata dal sindaco Luigi Messina ha programmato un importante intervento di manutenzione in via Piersanti Mattarella. Nello specifico, i lavori interesseranno il tratto compreso tra. 🔗 Leggi su Cataniatoday.it
In questa notizia si parla di: mascali - lavori
ANTIMAFIA LEGGE CONTRO SCARPINATO. PROTESTA IN SENATO DEI 5S: “OGGI PARLIAMO TUTTI DAL SUO SCRANNO” di Antonella Mascali Fq - 9 ottobre 2025 - “Siamo tutti Roberto Scarpinato”. I senatori del M5S, che a turno hanno parlato dal banco - facebook.com Vai su Facebook
Palazzetto, lavori di rifacimento del pavimento: "Realizzata con materiale adatto a molte discipline" - economica per la realizzazione di una nuova pavimentazione sportiva all'interno del palazzetto dello sport, con un investimento ... Scrive ilrestodelcarlino.it
Lavori di ripristino alla pavimentazione - A Scarlino sono in corso i lavori di rifacimento del parcheggio del cimitero comunale a causa di una buca. Da lanazione.it