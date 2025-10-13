Martella Pd | Trattiva su assessori e poltrone vergognosa

«Dopo mesi di telenovela su chi dovesse fare il candidato, il centrodestra veneto trova finalmente un’intesa: non sul programma, non sulle idee, ma sulla spartizione delle poltrone di giunta. Una vergognosa trattativa - rivelata dai giornali con la pubblicazione dei “contratti elettorali”. 🔗 Leggi su Veneziatoday.it

In questa notizia si parla di: martella - trattiva

Sergio Martella - facebook.com Vai su Facebook

Veneto, Martella (Pd): candidato centrodestra scelto a Roma - (askanews) – “Finalmente ce l’hanno fatta dopo mesi di trattative e di telefonate il centrodestra ha scelto il candidato non lo ha fatto in Veneto ma a Roma sulla base di un accordo sp ... Scrive askanews.it