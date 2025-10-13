Marta Pasquini si è spenta a 56 anni lascia due figli
Sono giorni tristi e dolorosi quelli che si stanno vivendo a Levico Terme a causa della prematura scomparsa di Marta Pasquini, di 56 anni. Una donna solare, sempre pronta a mettersi in gioco per gli altri e per la propria comunità, spenta da una malattia che ha fronteggiato fino all’ultimo. 🔗 Leggi su Trentotoday.it
