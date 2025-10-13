Marquez lo sgarbo più grande a Rossi | finalmente è venuto fuori

Marc Marquez e Valentino Rossi sono stati grandi rivali quando hanno corso insieme, e ancora oggi si parla della loro sfida in MotoGP. Marc Marquez e Valentino Rossi hanno segnato la MotoGP come forse nessuno era mai riuscito a fare prima, e forse nessun altro riuscirà mai a fare in futuro. Non è solo una questione di talento, velocità e vittorie; per motivazioni differenti, sia l’italiano che lo spagnolo hanno dato il via e portato avanti un’era di successi, rivalità e record che non saranno mai dimenticati. E hanno anche dato vita a un confronto proprio fra loro due senza la benché minima ombra di subbio acceso e pieno di tensione. 🔗 Leggi su Sportface.it