Maroneum | la quinta stagione la prima del docufilm tra applausi ed emozioni a Collesano

Non è stato un pomeriggio come tanti, quello dello scorso venerdì, 10 ottobre, a Collesano. La comunità, infatti, si è stretta intorno a un evento che ha voluto raccontare in modo diverso le Madonie. La prima del docufilm "Maroneum: la quinta stagione" è stata un vero successo. Un successo per le. 🔗 Leggi su Palermotoday.it