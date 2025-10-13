Maroneum | la quinta stagione la prima del docufilm tra applausi ed emozioni a Collesano
Non è stato un pomeriggio come tanti, quello dello scorso venerdì, 10 ottobre, a Collesano. La comunità, infatti, si è stretta intorno a un evento che ha voluto raccontare in modo diverso le Madonie. La prima del docufilm "Maroneum: la quinta stagione" è stata un vero successo. Un successo per le. 🔗 Leggi su Palermotoday.it
In questa notizia si parla di: maroneum - quinta
Madonie: la natura rivive con il progetto "Maroneum, la quinta stagione"
"Maroneum: la quinta stagione", conto alla rovescia per la prima del docufilm
Maroneum - La Quinta Stagione è un docufilm dell’amico Giovanni Di Lorenzo, un progetto speciale di promozione, di marketing territoriale, ma soprattutto un viaggio dell’anima che, dopo aver ripercorso le quattro stagioni nello straordinario scenario natura - facebook.com Vai su Facebook
La prima di “Maroneum: la quinta stagione”. Nella gremita Chiesa di Santa Maria la Vecchia il calore di Collesano - Nella suggestiva cornice della chiesa di Santa Maria la Vecchia, gremita in ogni ordine di posto, la comunità si è strett ... Come scrive cefalunews.org
La prima di “Maroneum: la quinta stagione” tra plausi ed emozioni. Nella gremita chiesa di Santa Maria la Vecchia il calore della città di Collesano - La comunità, infatti, si è stretta intorno a un evento che ha voluto raccontare in modo diverso le Madonie. Si legge su ilfattonisseno.it