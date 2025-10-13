markus haupt confermato amministratore delegato di seat e cupra

Il consiglio d’amministrazione di Seat e Cupra, presieduto da Thomas Schafer, ha deciso di confermare Markus Haupt come amministratore delegato. Il suo percorso alla guida dei due brand è iniziato nell’aprile 2025, con un periodo di interim che si sarebbe concluso a fine ottobre. Haupt, che vanta oltre 20 anni di carriera all’interno del gruppo Volkswagen ed è stato anche vice presidente esecutivo per la Produzione e la Logistica, ha avviato una nuova fase in Seat e Cupra. L’evoluzione dei due marchi passerà da un investimento di circa 3 miliardi di euro, che saranno speso per trasformare lo stabilimento di Martorell in un hub europeo dedicato alla mobilità elettrica. 🔗 Leggi su Lettera43.it

