Marko Rupnik scelto il collegio giudicante per l’ex gesuita accusato di abusi sessuali su alcune suore

Suore abusate e manipolate. Ma è stato difficile trovare il collegio per giudicare le accuse contro Marko Ivan Rupnik, l'ex padre gesuita, cacciato dalla Compagnia nel 2023 dopo che già erano partite le prime denunce nei suoi confronti. Il Dicastero per la Dottrina della Fede fa sapere che il 9 ottobre "sono stati nominati i cinque giudici del tribunale che affronterà il caso del Rev.do Marko Ivan Rupnik. Il collegio giudicante – si legge ancora nella nota – è composto da donne e chierici che non fanno parte del Dicastero per la Dottrina della fede e non hanno alcun ufficio presso i dicasteri della Curia romana.

