Mark Wahlberg | Graham Norton lo definisce un ' ospite da incubo'
Il celebre conduttore britannico ha svelato che avere come ospite l'attore è stato davvero un momento difficile dalla sua carriera televisiva. Il conduttore tv Graham Norton, da tempo uno dei volti più apprezzati e amati nel panorama del mondo dello spettacolo britannico, ha rivelato che Mark Wahlberg è stato davvero un ospite da incubo. La star ha partecipato al suo talk show nel 2013, insieme a Michael Fassbender e Sarah Silverman, causando non pochi problemi. Cosa è successo nel talk show Durante l'Henley Literary Festival, Graham Norton ha ammesso che è stato un 'inferno' intervistare l'attore. 🔗 Leggi su Movieplayer.it
Graham Norton Reveals How Mark Wahlberg Raised “Hell” During Appearance On BBC Show - Graham Norton is usually pretty discreet with stories about guests that grace his famous red sofa, but the Irish presenter has made an exception for Mark Wahlberg. Come scrive yahoo.com