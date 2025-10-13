Mario Grasso travolto e ucciso da un mezzo dei pompieri | indagato il vigile del fuoco che lo ha investito

Mario Grasso è stato investito e ucciso da un mezzo dei vigili del fuoco a Frosinone: il pompiere che guidava il mezzo è stato iscritto nel registro degli indagati per omicidio stradale.

La vittima è Mario Grasso, 59 anni. La dinamica dell'incidente è in fase di accertamento: il pompiere alla guida ha riferito agli agenti di non avere visto il pedone

Frosinone, dirigente di Leonardo travolto e ucciso da un suv dei Vigili del fuoco: indagini in corso - Si chiamava Mario Grasso l'uomo travolto e ucciso ieri sera da un suv dei Vigili del fuoco lungo la Strada Regionale 156 dei Monti Lepini