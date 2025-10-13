Mario Balotelli | una vita in 90 minuti Rivivi l' evento integrale

In diretta dal Teatro Sociale con Mario Balotelli, calciatore italiano, nato nel 1990, attaccante noto per talento, forza fisica e personalità fuori dal comune. Conducono Carlo Laudisa e Antonino Morici. 🔗 Leggi su Gazzetta.it © Gazzetta.it - Mario Balotelli: una vita in 90 minuti. Rivivi l'evento integrale

In questa notizia si parla di: mario - balotelli

Mario Balotelli, svelato il nuovo club: giocherà in Spagna

Mario Balotelli vorrebbe vedere di più i suoi figli: “Finché non cambiano certe leggi…”

Mario Balotelli e il dramma dei figli: “Finché non cambiano certe leggi…”

Dichiarazioni a sorpresa da parte di Mario Balotelli Intervenuto al Festival dello Sport di Trento, l’ex attaccante di Milan e Inter ha detto la sua sul Napoli capolista in Serie A #Napoli #SpazioNapoli - X Vai su X

Dichiarazioni a sorpresa da parte di Mario Balotelli Intervenuto al Festival dello Sport di Trento, l’ex attaccante di Milan e Inter ha detto la sua sul Napoli capolista in Serie A #Napoli #SpazioNapoli - facebook.com Vai su Facebook

Festival dello Sport-“Una vita in 90 minuti”, ospite Balotelli: segui con noi l’evento in diretta | LIVE News - Direttamente dal Festival dello Sport, dal Teatro Sociale di Trento alle 18:30, seguiremo LIVE l'evento: con ospite Mario Balotelli ... Secondo msn.com

Balotelli: "Ero già della Juventus, ma in una notte a Milano firmai col Milan. Vincere la Champions con l'Inter un sogno" - L'ex attaccante di Inter, Milan e Nazionale fra le altre, Mario Balotelli, ha parlato dal palco del Festival dello Sport di Trento organizzato dalla Gazzetta dello Sport e ha ripercorso la sua lunga ... Scrive msn.com