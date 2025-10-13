marina russa via dal mediterraneo verso il baltico

Dopo alcuni anni di presenza assidua di navi militari russe (almeno dieci tra fregate e incrociatori e una coppia di sommergibili) nel bacino del Mediterraneo, fatto che il Cremlino ha sempre giustificato con l’escalation delle operazioni in Siria a partire dal 2018, la Nato comunica di aver osservato un calo delle unità navali nel nostro mare. Secondo l’Alleanza, il cambiamento di strategia sarebbe da attribuire alla necessità di Mosca di sopperire a problemi di prontezza operativa nelle regioni del Mar Baltico e del Mare del Nord. Le navi russe si spostano verso la Libia. Secondo alcune testate specializzate in Difesa, oggi la Marina russa avrebbe lasciato nel Mediterraneo soltanto cinque navi, che sovente neppure rende invisibili ai siti di tracciamento. 🔗 Leggi su Panorama.it

