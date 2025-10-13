Marina russa via dal Mediterraneo verso il Baltico

Dopo alcuni anni di  presenza assidua di navi militari russe  (almeno dieci tra fregate e incrociatori e una coppia di sommergibili) nel  bacino del Mediterraneo, fatto che il  Cremlino  ha sempre giustificato con l’escalation delle operazioni in Siria a partire dal 2018, la  Nato  comunica di aver osservato un  calo delle unità navali nel nostro mare. Secondo l’Alleanza, il  cambiamento di strategia  sarebbe da attribuire alla  necessità di Mosca di sopperire a problemi di prontezza operativa  nelle regioni del  Mar Baltico  e del  Mare del Nord. Le navi russe si spostano verso la Libia. Secondo alcune testate specializzate in Difesa, oggi la  Marina russa  avrebbe lasciato nel Mediterraneo soltanto  cinque navi, che sovente neppure rende invisibili ai siti di tracciamento. 🔗 Leggi su Panorama.it

