Maria Esposito e Silvia Uras si baciano in una diretta TikTok | Rendi eterno ogni istante in cui ci sei
Non è chiara ancora la natura del rapporto tra Maria Esposito e Silvia Uras. Si rincorrono da mesi le voci di una loro presunta relazione, mai confermate. Sui social, però, sono spuntate dediche d'amore: nelle ultime ore in una diretta su TikTok, l'influencer e l'attrice si sono scambiate un bacio a stampo. 🔗 Leggi su Fanpage.it
Victor è un ragazzo con un passato molto duro, che verrà sconvolto dall'incontro con Rosa. #IoSonoRosaRicci, in anteprima al #Roff20 e nei cinema dal 30 ottobre. Con Maria Esposito, Andrea Arcangeli e con Raiz. Regia di Lyda Patitucci.
Il femminicidio di Melania Rea diventerà una serie: Maria Esposito sarà la protagonista. Daniele Rienzo darà volto a Parolisi.
Chi è Silvia Uras, presunta fidanzata di Maria Esposito? Il legame tra l'attrice Maria Esposito e la cantante Silvia Uras continua a monopolizzare l'attenzione del gossip, alimentato dalle frequenti interazioni tra le due sui social.
Il periodo d'oro di Maria Esposito, dal film "Io sono Rosa Ricci" al suo nuovo (presunto) amore - L'attrice napoletana, che si prepara a conquistare le sale cinematografiche con il prequel su Rosa Ricci, sembrerebbe anche in una fase felice della sua vita sentimentale