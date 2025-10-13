Maria Esposito e Silvia Uras si baciano in una diretta TikTok | Rendi eterno ogni istante in cui ci sei

Fanpage.it | 13 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Non è chiara ancora la natura del rapporto tra Maria Esposito e Silvia Uras. Si rincorrono da mesi le voci di una loro presunta relazione, mai confermate. Sui social, però, sono spuntate dediche d'amore: nelle ultime ore in una diretta su TikTok, l'influencer e l'attrice si sono scambiate un bacio a stampo. 🔗 Leggi su Fanpage.it

