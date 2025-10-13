Maria Esposito di Mare Fuori sarà Melania Rea nella nuova serie tv sul caso Parolisi | le indiscrezioni

Il caso Parolisi dovrebbe diventare una serie per HBO. Come riportano le agenzie di stampa italiane, il colosso della tv via cavo statunitense dopo aver prodotto u na serie sul caso Tortora, diventato il Portobello diretto da Marco Bellocchio, avrebbe in cantiere una miniserie di quattro puntate sull’omicidio di Melania Rea. Secondo Adnkronos la piattaforma americana sarebbe pronta a produrre la miniserie sul femminicidio avvenuto nel 2011, per il quale è stato condannato in via definitiva il marito della Rea, Salvatore Parolisi. Secondo sempre l’agenzia di stampa italiana, a dirigere il crime drama sarebbe stato chiamato Stefano Mordini ( La scuola cattolica ). 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - “Maria Esposito di Mare Fuori sarà Melania Rea nella nuova serie tv sul caso Parolisi”: le indiscrezioni

