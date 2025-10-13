María Corina Machado ci ricorda quali sono le voci da ascoltare

Sono iniziati gli scetticismi – nel migliore dei casi – anche nei confronti di Mar í a Corina Machado, dopo la vittoria del Nobel per la Pace. Commenti e analisi negative che si raggruppano intorno alla sua persona, provenienti da precisi mondi culturali, figli di miscugli intellettuali che non sembrano troppo apprezzare le democrazie liberali, sono solo una delle tante facce di un fenomeno più ampio. Un moto di reazione che va, ad esempio, dal considerare la società civile ucraina che resiste sostanzialmente imbelle, come se fosse priva di volontà politica, e finisce per far sentire tutto il proprio mancato sostegno ai gazawi che lottano ribellandosi ad Hamas, di fatto accantonando e lasciando soli tutte le vere vittime dei grandi conflitti internazionali – per le quali spesso pure ci si indigna o si manifesta. 🔗 Leggi su Linkiesta.it

