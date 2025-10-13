Margot Sikabonyi è mamma per la terza volta il video annuncio dell’attrice
(Adnkronos) – Margot Sikabonyi, amatissima Maria Martini di 'Un medico in famiglia', è diventata mamma per la terza volta. È la stessa attrice a condividere sui propri canali social la notizia con un video in cui mostra una tazza più grande e una più piccola su una panchina. Poi si siede e accanto a lei . 🔗 Leggi su Periodicodaily.com
In questa notizia si parla di: margot - sikabonyi
Margot Sikabonyi, mamma a 42 anni: la nuova vita a La Volta Buona
Margot Sikabonyi: biografia, carriera e vita privata dell’attrice di “Un medico in famiglia”
Margot Sikabonyi è diventata mamma per la terza volta, è nato il piccolo Michele
Margot Sikabonyi è diventata mamma per la terza volta a 42 anni. Una gioia che non si può descrivere - facebook.com Vai su Facebook
Margot Sikabonyi è mamma per la terza volta: l'annuncio e il particolare nome scelto per il bimbo - L'attrice 42enne, già "Maria" in "Un medico in famiglia" ha comunicato la bella notizia con un post su Instagram ... Riporta today.it
Ricordate Maria di Un medico in famiglia? A 42 anni è diventata mamma per la terza volta: ecco chi è il compagno - A 42 anni Margot Sikabonyi accoglie il suo terzo figlio: l’attrice racconta la nascita di Michele e la gioia della sua famiglia. Scrive donnapop.it