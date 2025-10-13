Marcus Rashford incolpa l’ambiente incoerente del Manchester United per il calo di forma
2025-10-13 16:53:00 Lettori di JustCalcio.com, vi riportiamo in versione integrale l’ultima notizia pervenuta in redazione: Marcus Rashford afferma che “un ambiente incoerente” al Manchester United ha contribuito alle sue prestazioni deludenti verso la fine della sua permanenza all’Old Trafford. Rashford ha lottato per ritrovare la forma e spesso sembrava disinteressato durante i suoi ultimi anni allo United prima di essere eliminato del tutto dalla squadra da Ruben Amorim. È stato ceduto in prestito all’Aston Villa e poi di nuovo al Barcellona all’inizio di questa stagione. Il Barça ha la possibilità di rendere permanente il trasferimento e Rashford sta facendo tutto il possibile per assicurarsi di rimanere in Catalogna dopo aver segnato tre gol e aggiunto cinque assist in 10 partite, inclusi entrambi i gol quando la squadra di Hansi Flick ha vinto 2-1 a Newcastle in Champions League. 🔗 Leggi su Justcalcio.com
