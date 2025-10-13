Marco Mengoni re di Milano | al via il tour e dopo l'Italia c'è l'Europa
(askanews) – Ieri sera Marco Mengoni si è esibito sul palco dell’ Unipol Forum di Milano per la prima delle 4 date milanesi completamente sold out. Il tour Live in Europe 2025 – con 33 concerti, di cui 21 in Italia e 12 in Europa – toccherà i palazzetti e le arene più importanti d’Italia e Europa, con il sold out registrato per le quattro date Milano, le due date di Pesaro, le tre date di Firenze, la prima data di Eboli, le quattro date di Roma, Parigi e Londra. Il tour Live in Europe 2025 – prodotto e organizzato da Live Nation – arriva dopo il successo del tour negli stadi con oltre mezzo milione di biglietti venduti e segna il grande ritorno di Marco Mengoni nelle grandi città europee che lo hanno accolto per la prima volta nel 2023. 🔗 Leggi su Amica.it
