Marco Menchinelli | Alessandra Mao è una bambina ma ha già il suo bel carattere Deve evolversi nel modo corretto

Marco Menchinelli, responsabile delle Nazionali giovanili italiane di nuoto, è stato l’ospite speciale dell’ultima puntata di SwimZone, trasmissione visibile sul canale Youtube di OA Sport. Il tecnico azzurro ha tracciato un bilancio complessivo della scorsa stagione, che ha visto l’Italia raccogliere ottimi risultati in tutte le manifestazioni principali tra EYOF, Europei Junior e Mondiali Junior. “ Quando ci sono tantissimi appuntamenti in calendario, maggiore è la rosa e meglio è, perché dai l’opportunità di partecipare a manifestazioni importanti a più atleti. Poi ci sono alcuni atleti che sono un pochino più avanti e potrebbero aver bisogno di fare un ulteriore salto di qualità per poi trovarsi al secondo o al terzo appuntamento con una preparazione non fisica, ma mentale, più adeguata. 🔗 Leggi su Oasport.it

