La musica, l’Orchestraccia, il cinema, la tv, l’amore e la sua Roma. Tra ironia, sentimento e arte Marco Conidi si racconta con la consueta sincerità ospite del vodcast di Adnkronos. “La mia compagna Veronica mi ha cambiato la vita”, rivela. E sentire allo stadio il suo inno scritto per la ‘Magica’, ‘Mai sola mai’, continua . 🔗 Leggi su Ildifforme.it

© Ildifforme.it - MARCO CONIDI: “L’amore e le canzoni mi hanno salvato la vita”