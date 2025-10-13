MARCO CONIDI | L’amore e le canzoni mi hanno salvato la vita

La musica, l’Orchestraccia, il cinema, la tv, l’amore e la sua Roma. Tra ironia, sentimento e arte Marco Conidi si racconta con la consueta sincerità ospite del vodcast di Adnkronos. “La mia compagna Veronica mi ha cambiato la vita”, rivela. E sentire allo stadio il suo inno scritto per la ‘Magica’, ‘Mai sola mai’, continua . 🔗 Leggi su Ildifforme.it

Marco Conidi, cantastorie romano con il cuore giallorosso

Marco Conidi: “L’amore e le canzoni mi hanno salvato la vita”

