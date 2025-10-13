Marco Cadioli macchine adulatrici | la mostra
SmdotContemporary Art è molto felice di presentare la nuova mostra personale dell’artista italiano Marco Cadioli (nato a Milano. Vive e lavora tra Milano e Carrara dove insegna all’Accademia di Belle Arti). Macchine adulatrici è il titolo della mostra personale, ma anche il titolo dell’opera. 🔗 Leggi su Udinetoday.it
