Marcia Vidal e Palmonari tricolori a Grottammare | Puglia regina nel Trofeo delle Regioni

Ieri sulla riviera adriatica assegnati i titoli italiani U18 sui 10 km: terzo sigillo stagionale per Nicolò Vidal, primo successo in carriera per Beatrice Palmonari. Circa 300 giovani in gara, con la Puglia che si conferma al vertice tra le rappresentative. Giornata di grandi emozioni ieri a Grottammare, dove le strade della riviera adriatica hanno ospitato i Campionati italiani allievi della 10 km di marcia. Protagonista assoluto al maschile Nicolò Vidal (Pbm Bovisio Masciago), che ha fermato il cronometro a 43:32 conquistando il terzo titolo stagionale dopo quelli nei 5000 indoor e all’aperto. 🔗 Leggi su Sportface.it