Marcia indietro di Sarni | reintegrata la precaria incinta

Arezzo, 13 ottobre 2025 – . Ripristinato in contratto a tempo determinato Sarni ha scritto alla Filcams Cgil di Arezzo comunicando la riattivazione del contratto a tempo determinato dalla lavoratrice licenziata perché incinta. La dipendente potrebbe quindi restare al suo posto, in un punto di ristoro del tratto autostradale aretino, fino al 24 gennaio del prossimo anno ma andrà comunque in maternità perché l’anticipo è obbligatorio per le lavoratrici della ristorazione autostradale. “Niente scuse o pentimento, tantomeno l'idea di compensare quanto fatto con la trasformazione a tempo indeterminato. 🔗 Leggi su Lanazione.it
