Marchisio su Milan-Como | Non credo che un viaggio così lungo giovi allo spettacolo

Pianetamilan.it | 13 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Continuano le polemiche legate a Milan-Como a Perth, in Australia. Dopo le parole dei tesserati rossoneri arrivano quelle di Marchisio. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it

© Pianetamilan.it - Marchisio su Milan-Como: “Non credo che un viaggio così lungo giovi allo spettacolo”

In questa notizia si parla di: marchisio - milan

