Marchisio parla così sulla Kings League: tutte le dichiarazioni dell’ex centrocampista della Juve. Un ritmo troppo alto per le vecchie glorie, una grande opportunità per le nuove generazioni. Claudio Marchisio, ex centrocampista della Juve e oggi “Head of Competition” della Kings League Italy, ha spiegato perché il nuovo format ideato da Gerard Piqué sia un mondo pensato per i giovani, con buona pace dei nostalgici. Intervenuto all’inaugurazione della nuova Fonzies Arena di Cologno Monzese, il “Principino” ha risposto con la consueta lucidità a chi gli chiedeva perché le “legends” come lui non si mettano in gioco in prima persona. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

© Juventusnews24.com - Marchisio parla così sulla Kings League: «È una grande opportunità per i giovani, il ritmo è veramente alto e competitivo. Perché noi legends non giochiamo? Ecco il motivo»