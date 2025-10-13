Marchisio chiede pazienza | Troppi cambiamenti ma bisognerebbe stare più calmi sui giudizi Ricordo che la mia Juve…
Marchisio, l’ex centrocampista chiede calma e pazienza: l’attuale squadra ha bisogno di stabilità per tornare a vincere, proprio come la sua. Una lezione di storia, un richiamo alla calma e un invito alla pazienza. Claudio Marchisio, bandiera e cuore della Juventus per una vita, è intervenuto per analizzare il momento della sua ex squadra. In una lunga intervista concessa a La Stampa, il “Principino” ha difeso il nuovo corso bianconero, ricordando a tutti che per costruire una squadra vincente serve tempo, proprio come successe alla sua, leggendaria Juve. Marchisio: il paragone con il passato. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com
In questa notizia si parla di: marchisio - chiede
Minuto 92 di Italia-Svezia U21. Viene fischiato un rigore per gli azzurrini e, a partita ormai finita sul 3-0, Pafundi prende il pallone in mano per calciare. Dagli spalti del Manuzzi di Cesena però, si alza il coro che chiede a gran voce che a calciare sia Tommaso Vai su Facebook