Marchisio chiede pazienza | Troppi cambiamenti ma bisognerebbe stare più calmi sui giudizi Ricordo che la mia Juve…

Juventusnews24.com | 13 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Marchisio, l’ex centrocampista chiede calma e pazienza: l’attuale squadra ha bisogno di stabilità per tornare a vincere, proprio come la sua. Una lezione di storia, un richiamo alla calma e un invito alla pazienza.  Claudio Marchisio, bandiera e cuore della  Juventus  per una vita, è intervenuto per analizzare il momento della sua ex squadra. In una lunga intervista concessa a  La Stampa, il “Principino” ha difeso il nuovo corso bianconero, ricordando a tutti che per costruire una squadra vincente serve tempo, proprio come successe alla sua, leggendaria  Juve. Marchisio: il paragone con il passato. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

marchisio chiede pazienza troppi cambiamenti ma bisognerebbe stare pi249 calmi sui giudizi ricordo che la mia juve8230

© Juventusnews24.com - Marchisio chiede pazienza: «Troppi cambiamenti ma bisognerebbe stare più calmi sui giudizi. Ricordo che la mia Juve…»

In questa notizia si parla di: marchisio - chiede

Cerca Video su questo argomento: Marchisio Chiede Pazienza Troppi