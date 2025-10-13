Marchisio | Alla Juve troppi cambiamenti quelli che ai miei tempi erano in vendita poi hanno fatto la storia

Ilnapolista.it | 13 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Il quotidiano La Stampa ha intervistato l’ex calciatore della Juventus Claudio Marchisio sull’andamento dei bianconeri in questo inizio di stagione e sulla Nazionale italiana. L’intervista a Marchisio. La nota lieta delle partite di sabato è stato Pio Esposito, ma resta il fatto che siamo stati surclassati da Haaland e compagni. Possibile che la Norvegia abbia più talenti dell’Italia? « I talenti ci sono, però vanno “educati” e aiutati: penso alle attività di base ancor prima che ai settori giovanili. Spesso dirigenti e allenatori dicono che si impegnano per cercare di portare più giocatori italiani possibile ad alto livello, ma che devono constatare che non sono pronti. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

marchisio alla juve troppi cambiamenti quelli che ai miei tempi erano in vendita poi hanno fatto la storia

© Ilnapolista.it - Marchisio: «Alla Juve troppi cambiamenti, quelli che ai miei tempi erano in vendita poi hanno fatto la storia»

In questa notizia si parla di: marchisio - juve

Miretti resta alla Juve! L’agente Branchini annuncia: «È legatissimo all’ambiente, potrebbe ripetere il percorso di Marchisio dopo il prestito»

Marchisio sicuro sulla Juve: «Sta bene come gruppo e mentalmente. Yildiz non è solo fantasia, Vlahovic o lo ami o lo odi. Mercato? Lui è il mio sogno proibito»

Marchisio: "Yildiz per la Juve è come Yamal per il Barça. Vlahovic? O lo ami o lo odi"

marchisio juve troppi cambiamentiMarchisio: «Alla Juve troppi cambiamenti, quelli che ai miei tempi erano in vendita poi hanno fatto la storia» - L'intervista all'ex calciatore della Juventus Marchisio sull'andamento dei bianconeri in questo inizio di stagione e sulla Nazionale. Secondo ilnapolista.it

Juve: rinnovo alla Pirlo per Marchisio - Il centrocampista è bianconero da 20 anni e continuerà a esserlo ancora a lungo. Lo riporta calciomercato.com

Cerca Video su questo argomento: Marchisio Juve Troppi Cambiamenti