Il quotidiano La Stampa ha intervistato l’ex calciatore della Juventus Claudio Marchisio sull’andamento dei bianconeri in questo inizio di stagione e sulla Nazionale italiana. L’intervista a Marchisio. La nota lieta delle partite di sabato è stato Pio Esposito, ma resta il fatto che siamo stati surclassati da Haaland e compagni. Possibile che la Norvegia abbia più talenti dell’Italia? « I talenti ci sono, però vanno “educati” e aiutati: penso alle attività di base ancor prima che ai settori giovanili. Spesso dirigenti e allenatori dicono che si impegnano per cercare di portare più giocatori italiani possibile ad alto livello, ma che devono constatare che non sono pronti. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

Marchisio: «Alla Juve troppi cambiamenti, quelli che ai miei tempi erano in vendita poi hanno fatto la storia»