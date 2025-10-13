Marchio Petti Le conserve di qualità arrivano dal mare
Centomila tonnellate di pomodoro fresco lavorate nello stabilimento di Venturina Terme. La campagna di raccolta e trasformazione 2025 di Petti è ormai nella fase finale. "Italian Food S.p.A.", punto di riferimento nella produzione di conserve di pomodoro di alta qualità – toscane per il proprio marchio Petti e italiane per private label – ha svolto la propria campagna di raccolta e trasformazione 2025, che si prospetta tra le più importanti in termini quantitativi e qualitativi da quando il Gruppo Petti si è insediato in Toscana. Per la stagione estiva c’è stata la selezione e inserimento di circa 250 collaboratori stagionali che vanno ad aggiungersi ai 110 lavoratori fissi in modo da per potenziare fino al termine della stagione estiva l’organico dello stabilimento Italian Food di Venturina Terme. 🔗 Leggi su Quotidiano.net
Marchio Petti. Le conserve di qualità arrivano dal mare - Centomila tonnellate di pomodoro fresco lavorate nello stabilimento di Venturina Terme. Come scrive msn.com
Pomodoro Petti, cento anni di conserve: ora un altro impianto e più Europa - Tra i non molti nomi di imprenditori centenari in Italia c’è anche la famiglia Petti, che quest’anno festeggia il primo compleanno a tre cifre. Lo riporta corriere.it