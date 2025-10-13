Marcella Bella punge Barbara d’Urso | Lei è sempre così scioccata La frecciata arriva da Bar Centrale

Durante una clip inedita di Bar Centrale, il nuovo programma di Elisa Isoardi su Rai 1, Marcella Bella non ha risparmiato parole taglienti nei confronti di Barbara d’Urso, sua collega e “rivale” a Ballando con le Stelle. La cantante siciliana, 73 anni, si è mostrata visibilmente infastidita dai giudizi della giuria e ha espresso il desiderio che l’attenzione si sposti un po’ anche su Carmelita: “Io mi auguro solo una cosa, di non essere sempre io quella nel mirino. Che i giurati si spostino verso la signora d’Urso, che lei è sempre così, tutta ferma. Smuovetela un po’, cavolo! È napoletana questa qui, ditele qualcosa che la faccia reagire!”. 🔗 Leggi su Tivvusia.com

