Marc Marquez operato con successo a Madrid alla scapola destra

Ilgiornaleditalia.it | 13 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Il campione del mondo della Ducati e già a casa, ancora incerti i tempi di recupero MADRID - Dopo una visita di controllo per la lesione alla scapola destra, Marc Marquez è stato operato con successo presso l'Ospedale Ruber Internacional di Madrid (Spagna). Lo rende noto la Ducati. Lo stesso staff m. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it

marc marquez operato con successo a madrid alla scapola destra

© Ilgiornaleditalia.it - Marc Marquez operato con successo a Madrid alla scapola destra

In questa notizia si parla di: marc - marquez

Bagnaia ai piedi del podio in Repubblica Ceca: distacco abissale da Marc Marquez prima della pausa estiva

MotoGP, Marc Marquez da “Formica” a “Fenice”. Strabordante dopo essere rinato dalle sue ceneri

Marc Marquez vince a Brno, Bagnaia è quarto: la nuova Classifica Mondiale Piloti

marc marquez operato successoMarc Márquez operato con successo alla scapola destra: si allungano i tempi di recupero? - Dopo il ricovero a Madrid, il campione di MotoGP ha subito l’intervento di stabilizzazione e ricostruzione legamentosa. moto.it scrive

marc marquez operato successoInfortunio Marc Marquez, il campione di Moto Gp operato alla spalla destra - Il campione del mondo di Moto GP Marc Marquez è stato operato con successo alla spalla destra, fratturatasi in un incidente nel corso dell'ultimo gran premio, ... Scrive msn.com

Cerca Video su questo argomento: Marc Marquez Operato Successo