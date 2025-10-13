Marc Marquez operato alla spalla | quante gare salta e chi correrà al suo posto

Bologna, 13 ottobre 2025 – Cambio di programma per Marc Marquez dopo l’infortunio di una settimana fa in Indonesia a causa dell'errore di Marco Bezzecchi. La terapia conservativa non stava dando segnali confortanti e così i medici, di concerto con il pilota e con il team Ducati, hanno deciso di passare all’operazione chirurgica per risolvere la stabilizzazione della spalla. In un primo momento, subito dopo i primi esami, era stato deciso per una terapia conservativa per consentire a Marquez di smaltire la frattura del coracoide e la lesione dei legamenti della spalla, ma dopo una settimana il primo controllo non ha dato gli esiti sperati e così è stato deciso di procedere per via chirurgica. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net © Sport.quotidiano.net - Marc Marquez operato alla spalla: quante gare salta e chi correrà al suo posto

