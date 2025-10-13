Marc Marquez operato alla spalla destra | Non c’erano segni sufficienti di stabilizzazione Incertezza sul recupero

Ilfattoquotidiano.it | 13 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Marc Marquez si è operato dopo l’infortunio al Gp di Indonesia. Inizialmente si pensava che il pilota campione del mondo potesse portare a termine l’iter riabilitativo senza intervento, ma dopo una visita di controllo per la lesione alla scapola destra, Márquez è stato operato con successo all’Ospedale Ruber Internacional di Madrid (Spagna). Lo stesso staff medico che lo aveva visitato 7 giorni fa ha infatti constatato che la frattura del coracoide e la lesione dei legamenti non mostrano segni sufficienti di stabilizzazione dopo una settimana di immobilizzazione. Quindi, a fronte del rischio di instabilità residua, si è deciso di comune accordo di procedere con un intervento di stabilizzazione chirurgica e con la ricostruzione dei legamenti acromioclavicolari. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

marc marquez operato alla spalla destra non c8217erano segni sufficienti di stabilizzazione incertezza sul recupero

© Ilfattoquotidiano.it - Marc Marquez operato alla spalla destra: “Non c’erano segni sufficienti di stabilizzazione”. Incertezza sul recupero

In questa notizia si parla di: marc - marquez

Bagnaia ai piedi del podio in Repubblica Ceca: distacco abissale da Marc Marquez prima della pausa estiva

MotoGP, Marc Marquez da “Formica” a “Fenice”. Strabordante dopo essere rinato dalle sue ceneri

Marc Marquez vince a Brno, Bagnaia è quarto: la nuova Classifica Mondiale Piloti

marc marquez operato spallaInfortunio Marc Marquez, il campione di Moto Gp operato alla spalla destra - Il campione del mondo di Moto GP Marc Marquez è stato operato con successo alla spalla destra, fratturatasi in un incidente nel corso dell'ultimo gran premio, ... Da msn.com

marc marquez operato spallaMotoGP, ULTIM'ORA - Marc Marquez è stato operato alla spalla infortunata a Mandalika - MotoGP: Dopo una settimana di immobilizzazione, i medici hanno riscontrato che la frattura del coracoide e il danno ai legamenti non mostravano segni sufficienti di stabilizzazione. Scrive gpone.com

Cerca Video su questo argomento: Marc Marquez Operato Spalla