Marc Marquez operato alla spalla destra | Non c’erano segni sufficienti di stabilizzazione Incertezza sul recupero

Marc Marquez si è operato dopo l’infortunio al Gp di Indonesia. Inizialmente si pensava che il pilota campione del mondo potesse portare a termine l’iter riabilitativo senza intervento, ma dopo una visita di controllo per la lesione alla scapola destra, Márquez è stato operato con successo all’Ospedale Ruber Internacional di Madrid (Spagna). Lo stesso staff medico che lo aveva visitato 7 giorni fa ha infatti constatato che la frattura del coracoide e la lesione dei legamenti non mostrano segni sufficienti di stabilizzazione dopo una settimana di immobilizzazione. Quindi, a fronte del rischio di instabilità residua, si è deciso di comune accordo di procedere con un intervento di stabilizzazione chirurgica e con la ricostruzione dei legamenti acromioclavicolari. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it
