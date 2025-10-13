Marc Marquez niente terapia conservativa | il campione del mondo è stato operato
La lesione non mostrava "segni sufficienti di stabilizzazione". In Ktm ci sarà Pol Espargaro al posto di Vinales. 🔗 Leggi su Gazzetta.it
In questa notizia si parla di: marc - marquez
Bagnaia ai piedi del podio in Repubblica Ceca: distacco abissale da Marc Marquez prima della pausa estiva
MotoGP, Marc Marquez da “Formica” a “Fenice”. Strabordante dopo essere rinato dalle sue ceneri
Marc Marquez vince a Brno, Bagnaia è quarto: la nuova Classifica Mondiale Piloti
Carlos Sainz non ha dubbi: Marc Marquez è il Senna della MotoGP - facebook.com Vai su Facebook
?Marc #Marquez racconta i momenti drammatici: "Mi hanno tagliato un osso per rimetterlo a posto…" - X Vai su X
Marc Marquez, niente terapia conservativa: il campione del mondo è stato operato - La lesione non mostrava "segni sufficienti di stabilizzazione". Da msn.com
Marc Marquez operato: la terapia conservativa non stava funzionando - Il campione spagnolo è finito sotto i ferri a Madrid per la frattura del coracoide e la lesione ai legamenti della spalla destra ... formulapassion.it scrive