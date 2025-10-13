Marc Marquez costretto a operarsi alla scapola | la terapia conservativa non ha funzionato
Marc Marquez alla fine è stato costretto a operarsi alla scapola destra. La terapia conservativa non ha dato i frutti sperati. I tempi di recupero per il campione della MotoGP sono da definire. 🔗 Leggi su Fanpage.it
