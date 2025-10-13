AREZZO Il conto alla rovescia è iniziato. Tra otto giorni esatti chiuderanno le iscrizioni per la 26esima edizione della Maratonina Città di Arezzo, in programma domenica 26 ottobre, nel cuore del centro storico e non solo. A ieri sera figuravano oltre 670 iscritti di cui 533 per la mezza maratona e oltre 130 per la dieci chilometri. Per iscriversi è possibile collegarsi alla piattaforma Icron. Nella stessa giornata si disputerà il campionato italiano medici sulla distanza dei 21 chilometri con la premiazione del vincitore fino al decimo classificato assoluto. Prevista anche una gara non competitiva sui 3,5 chilometri e sui 10,6 chilometri. 🔗 Leggi su Lanazione.it

Maratonina di Arezzo. Le iscrizioni agli sgoccioli