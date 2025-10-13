Maratonina di Arezzo Le iscrizioni agli sgoccioli
AREZZO Il conto alla rovescia è iniziato. Tra otto giorni esatti chiuderanno le iscrizioni per la 26esima edizione della Maratonina Città di Arezzo, in programma domenica 26 ottobre, nel cuore del centro storico e non solo. A ieri sera figuravano oltre 670 iscritti di cui 533 per la mezza maratona e oltre 130 per la dieci chilometri. Per iscriversi è possibile collegarsi alla piattaforma Icron. Nella stessa giornata si disputerà il campionato italiano medici sulla distanza dei 21 chilometri con la premiazione del vincitore fino al decimo classificato assoluto. Prevista anche una gara non competitiva sui 3,5 chilometri e sui 10,6 chilometri. 🔗 Leggi su Lanazione.it
TAPPA REFEREE RUN AREZZO Domenica 26 Ottobre con la Maratonina città di Arezzo si svolgerà la seconda tappa del campionato nazionale di corsa per arbitro di calcio. La sezione di Arezzo torna ad organizzare la tappa della #refereerun dopo quella de
