maratona nella grotta abisso bueno fonteno speleologi pischelli scoprono il terzo ingresso

FONTENO (Bergamo) Le ricerche vanno avanti e le sorprese non sono finite. Ma intanto gli speleologi impegnati da quasi 20 anni in una vera e propria maratona sotto terra, ovvero nell’esplorazione dell’Abisso Fonteno, la cavità carsica del Sebino bergamasco che si estende per circa 515 metri in profondità e oltre 19 chilometri di estensione (risulta fra le prime 20 grotte per vastità in Italia), sono arrivati a una lunghezza complessiva di grotte, cunicoli e cavità pari a 42 chilometri. Il traguardo è stato tagliato grazie all’individuazione del terzo ingresso, che è stato battezzato “Ingresso dei Pischelli“. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

