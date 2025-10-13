Maratona nella grotta Abisso Bueno Fonteno Speleologi Pischelli scoprono il terzo ingresso
FONTENO (Bergamo) Le ricerche vanno avanti e le sorprese non sono finite. Ma intanto gli speleologi impegnati da quasi 20 anni in una vera e propria maratona sotto terra, ovvero nell’esplorazione dell’Abisso Fonteno, la cavità carsica del Sebino bergamasco che si estende per circa 515 metri in profondità e oltre 19 chilometri di estensione (risulta fra le prime 20 grotte per vastità in Italia), sono arrivati a una lunghezza complessiva di grotte, cunicoli e cavità pari a 42 chilometri. Il traguardo è stato tagliato grazie all’individuazione del terzo ingresso, che è stato battezzato “Ingresso dei Pischelli“. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it
In questa notizia si parla di: maratona - grotta
Maratona nella grotta . Abisso Bueno Fonteno . Speleologi “Pischelli“ scoprono il terzo ingresso - Maurizio Greppi: "Qualche altra generazione arriverà a mappare cento chilometri". Lo riporta ilgiorno.it
Abisso Bueno Fonteno: ora tocca i 42 chilometri, trovato il terzo ingresso - Gli speleologi vi sono arrivati seguendo gli «Universi Paralleli» già esplorati e mappati da Ottavia Piana ... Segnala ecodibergamo.it