Maratona Mentana per l’accordo di pace e per le regionali in Toscana

Davidemaggio.it | 13 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

La7 torna ad accendersi con una lunga Maratona Mentana, in onda oggi a partire dalle 13:25, con la conduzione del direttore del TgLa7, Enrico Mentana. I motivi sono immaginabili: i riflettori saranno puntati su Sharm el-Sheikh, dove è attesa la firma dell’accordo di pace su Gaza tra Israele e Hamas, alla presenza di Donald Trump e dei principali leader europei e mondiali. Durante lo speciale, collegamenti con gli inviati in Israele e nella città egiziana per raccontare in tempo lo storico momento. Spazio, poi, all’ attualità politica italiana con le elezioni regionali in Toscana: instant poll, proiezioni e commenti sui risultati per analizzare come il voto toscano influenzerà gli equilibri nella maggioranza e nelle opposizioni. 🔗 Leggi su Davidemaggio.it

maratona mentana per l8217accordo di pace e per le regionali in toscana

© Davidemaggio.it - Maratona Mentana per l’accordo di pace e per le regionali in Toscana

In questa notizia si parla di: maratona - mentana

Maratona Mentana per le elezioni regionali, saltano Tagadà e Ignoto X

Maratona Mentana per le elezioni regionali: ospiti, orari e cambi di palinsesto su La7

maratona mentana l8217accordo paceFirma dell'accordo per Gaza e regionali in Toscana: domani la Maratona Mentana - In Toscana si vota fino alle 15 di lunedì 13 ottobre per eleggere il presidente della Regione tra i tre candidati, Antonella Bundu (Toscana rossa), Eugenio Giani (centrosinistra) e Alessandro Tomasi ... Segnala tg.la7.it

maratona mentana l8217accordo paceMaratona Mentana per l’accordo di pace e per le regionali in Toscana - Enrico Mentana conduce un lungo speciale del Tg La7 per seguire live l'accordo di pace su Gaza e i risultati delle elezioni in Toscana. Secondo davidemaggio.it

Cerca Video su questo argomento: Maratona Mentana L8217accordo Pace