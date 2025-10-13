Maratona Mentana per l’accordo di pace e per le regionali in Toscana
La7 torna ad accendersi con una lunga Maratona Mentana, in onda oggi a partire dalle 13:25, con la conduzione del direttore del TgLa7, Enrico Mentana. I motivi sono immaginabili: i riflettori saranno puntati su Sharm el-Sheikh, dove è attesa la firma dell’accordo di pace su Gaza tra Israele e Hamas, alla presenza di Donald Trump e dei principali leader europei e mondiali. Durante lo speciale, collegamenti con gli inviati in Israele e nella città egiziana per raccontare in tempo lo storico momento. Spazio, poi, all’ attualità politica italiana con le elezioni regionali in Toscana: instant poll, proiezioni e commenti sui risultati per analizzare come il voto toscano influenzerà gli equilibri nella maggioranza e nelle opposizioni. 🔗 Leggi su Davidemaggio.it
