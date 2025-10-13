Maranzano e il video choc dopo l' omicidio | Mi arresti? E per cosa?
Gaetano Maranzano, 28enne originario del quartiere Zen di Palermo, è stato fermato con l'accusa di omicidio per la morte di Paolo Taormina, un 21enne ucciso a colpi d'arma da fuoco in via Spinuzza, nel cuore della città. L'episodio, avvenuto recentemente, ha sconvolto Palermo, e Maranzano ha confessato il delitto durante gli interrogatori.A stupire gli inquirenti è stato un video pubblicato su TikTok da Maranzano appena un'ora dopo l'omicidio. Nel filmato, l'uomo si mostra con collane vistose e ciondoli a forma di pistola, mentre in sottofondo riecheggia un dialogo estratto dalla fiction Il capo dei capi, dedicata al boss mafioso Totò Riina. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it
