Il governo accelera i tempi sulla manovra economica. Oramai mancano solo due giorni alla scadenza prevista per licenziare la legge di stabilità, insieme al Documento programmatico di bilancio, e inviare le relative tabelle a Bruxelles. Ma l'attesa per approvare il testo è stata ulteriormente accorciata da due ultime novità logistiche: prima il volo di Giorgia Meloni oggi in Egitto per la firma della pace tra Israele e Hamas e poi la partenza di domani del ministro dell'Economia, Giancarlo Giorgetti, verso Washington per impegni del Fmi. Tutto, quindi, è stato anticipato di ventiquattro ore rispetto all'agenda prevista in modo tale da arrivare al Consiglio dei Ministri del 14 ottobre, compreso il vertice di governo - tenuto nella tarda serata di ieri a casa Meloni - tra la premier, il titolare del dicastero di via XX settembre e i leader di partito di maggioranza Matteo Salvini, Antonio Tajani e Maurizio Lupi. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - Manovra, il governo accelera. Tutte le novità dopo il vertice di governo