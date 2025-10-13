Manovra il governo accelera Tutte le novità dopo il vertice di governo
Il governo accelera i tempi sulla manovra economica. Oramai mancano solo due giorni alla scadenza prevista per licenziare la legge di stabilità, insieme al Documento programmatico di bilancio, e inviare le relative tabelle a Bruxelles. Ma l'attesa per approvare il testo è stata ulteriormente accorciata da due ultime novità logistiche: prima il volo di Giorgia Meloni oggi in Egitto per la firma della pace tra Israele e Hamas e poi la partenza di domani del ministro dell'Economia, Giancarlo Giorgetti, verso Washington per impegni del Fmi. Tutto, quindi, è stato anticipato di ventiquattro ore rispetto all'agenda prevista in modo tale da arrivare al Consiglio dei Ministri del 14 ottobre, compreso il vertice di governo - tenuto nella tarda serata di ieri a casa Meloni - tra la premier, il titolare del dicastero di via XX settembre e i leader di partito di maggioranza Matteo Salvini, Antonio Tajani e Maurizio Lupi. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it
In questa notizia si parla di: manovra - governo
La manovra di Governo, Tajani spinge sulle tredicesime: “Proviamo a detassarle”
Il governo accelera sulla manovra. La priorità è il taglio dell’Irpef: fino a 1.400 euro in più per i ceti medi
Regione Siciliana, 600 emendamenti alla manovra ter: quante trappole per il governo
SCIOPERO GENERALE PER CAMBIARE LA MANOVRA DI GOVERNO Venerdì 29 novembre Cgil e UIL scenderanno in piazza a Napoli per la manifestazione regionale a sostegno dello sciopero generale di 8 ore per chiedere al Governo di ascoltare la - facebook.com Vai su Facebook
Manovra, Landini: “Incontro con il Governo quasi offensivo, nessuna risposta” - X Vai su X
Manovra, il vertice delle scelte. Si tratta su cartelle e banche - Orsini in pressing sul governo per le imprese: “Non si fa ricchezza con l’Irpef e le pensioni, serve ... repubblica.it scrive
Manovra, il governo accelera: «Chiudere entro il 15 ottobre». Seconda aliquota Irpef e rottamazione: le incognite e l'avvertimento di Bankitalia - Il governo spinge sull'acceleratore per riuscire a chiudere la manovra, insieme al Documento programmatico di bilancio, entro il 15 ottobre, prima della riunione di Washington del ... Riporta msn.com