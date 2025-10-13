Manovra Economica | Anaao Chiede Stipendi Medici e Dirigenti Sanitari Adeguati alla Media Europea

Manovra Economica: L’Anaao Chiede l’Adeguamento degli Stipendi Medici alla Media Europea. In vista della prossima manovra economica, l’Anaao Assomed lancia un appello forte e chiaro al Governo, chiedendo misure concrete per rafforzare la dirigenza medica e sanitaria. La priorità assoluta è l’adeguamento degli stipendi medici e dei dirigenti sanitari alla media europea, un passo ritenuto fondamentale per valorizzare i professionisti che scelgono di rimanere nel Servizio Sanitario Nazionale (SSN). Le Tre Priorità per la Manovra Economica. L’Anaao ha individuato tre priorità chiave da inserire nella prossima manovra economica: Defiscalizzare o aumentare l’indennità di esclusività: Questa misura mira a valorizzare economicamente chi sceglie di dedicarsi interamente al SSN, incentivando la permanenza dei professionisti nel sistema pubblico. 🔗 Leggi su Gbt-magazine.com

