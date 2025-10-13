Manovra cosa chiedono le imprese al governo
Nella quarta manovra firmata da Giorgia Meloni e Giancarlo Giorgetti mancherebbe qualcosa, a sentire le imprese: la crescita. A 24 ore dall’approdo sul tavolo del Consiglio dei ministri della legge di Bilancio, per stessa ammissione del governo decisamente improntata alla tutela dei conti pubblici (operazione fin qui, come dimostrano mercati e giudizi delle varie agenzie di rating), arriva il punto di vista delle imprese, il fianco più esposto a ogni finanziaria che si rispetti. Nessuno discute la coerenza e la tenuta di una manovra che cuberà circa 16 miliardi di euro e con il baricentro ben saldo sul taglio dell’Irpef (due punti percentuali di aliquota per i redditi compresi tra 28 e 50 mila euro). 🔗 Leggi su Formiche.net
