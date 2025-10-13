Manovra Confcommercio | E’ urgente la riforma fiscale

Lapresse.it | 13 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Per Confcommercio “la Manovra si intreccia con la legge delega per la riforma fiscale che resta urgente per la crescita del Paese “. La vicepresidente Donatella Prampolini, che ha l’incarico delle Politiche fiscali e di bilancio, ne parla in occasione dell’incontro tra il governo e le organizzazioni imprenditoriali dedicato alla Manovra. Fiducia delle famiglie è fragile. “Il quadro di crescita delineato nel Documento programmatico di finanza pubblica – dice Prampolini – resta improntato alla cautela, con un incremento tendenziale del Pil pari allo 0,5% nel 2025 e allo 0,7% nel 2026 e previsioni prudenziali anche per il biennio successivo. 🔗 Leggi su Lapresse.it

manovra confcommercio e8217 urgente la riforma fiscale

© Lapresse.it - Manovra, Confcommercio: “E’ urgente la riforma fiscale”

In questa notizia si parla di: manovra - confcommercio

manovra confcommercio e8217 urgenteManovra: Confcommercio, urgente la riforma fiscale - "Il quadro di crescita delineato nel Documento programmatico di finanza pubblica resta improntato alla cautela, con un incremento tendenziale del Pil pari allo 0,5% nel 2025 e allo 0,7% nel 2026 e pre ... Riporta ansa.it

Manovra: Confcommercio a Leo, ridurre Irpef e pressione fiscale sulle imprese - Imprese per l'Italia, guidata dalla vice presidente con delega sulle politiche fiscali Donatella Prampolini, ha incontrato ... Segnala borsaitaliana.it

Cerca Video su questo argomento: Manovra Confcommercio E8217 Urgente