Manovra Confcommercio | E’ urgente la riforma fiscale
Per Confcommercio “la Manovra si intreccia con la legge delega per la riforma fiscale che resta urgente per la crescita del Paese “. La vicepresidente Donatella Prampolini, che ha l’incarico delle Politiche fiscali e di bilancio, ne parla in occasione dell’incontro tra il governo e le organizzazioni imprenditoriali dedicato alla Manovra. Fiducia delle famiglie è fragile. “Il quadro di crescita delineato nel Documento programmatico di finanza pubblica – dice Prampolini – resta improntato alla cautela, con un incremento tendenziale del Pil pari allo 0,5% nel 2025 e allo 0,7% nel 2026 e previsioni prudenziali anche per il biennio successivo. 🔗 Leggi su Lapresse.it
