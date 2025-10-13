Manovra Cna | Interventi su costo energia e incentivi agli investimenti a misura di piccola impresa

ROMA – Ridurre i costi energetici, riordinare programmi come Transizione 5.0, Industria 5.0 a misura di piccola impresa così da rendere più efficiente il sistema degli incentivi, accelerare sulle semplificazioni. Sono le indicazioni espresse da Cna alla riunione a Palazzo Chigi sulla manovra sottolineando l’esigenza di rimuovere gli ostacoli agli investimenti. Tra l’impatto dei dazi sull’export e l’incertezza che penalizza la domanda interna, la spesa per investimenti sarà ancora il traino di una crescita comunque debole. Al riguardo l’allargamento territoriale della Zes unica va nella giusta direzione ma occorre rimuovere il vincolo dei 200mila euro come investimento minimo per non tagliare fuori la quasi totalità delle piccole imprese. 🔗 Leggi su Lopinionista.it © Lopinionista.it - Manovra, Cna: “Interventi su costo energia e incentivi agli investimenti a misura di piccola impresa”

Argomenti simili trattati di recente

TG FLASH DEL 11 OTTOBRE 2025 Manovra quater, via libera all’Ars a interventi per 200 milioni di euro Caso Asp, Gennuso: "Polemica infondata". Cannata: "Difendo i cittadini" Camera di commercio. Dal 2021 ad oggi sono scomparse ben 574 piccole impre - facebook.com Vai su Facebook

Manovra quater, via libera a interventi per duecento milioni di euro http://dlvr.it/TNbXhf - X Vai su X

Manovra, Cna: “Interventi su costo energia e incentivi agli investimenti a misura di piccola impresa” - l’impostazione del governo di un intervento mirato ai soggetti fiscalmente meritevoli. Da lopinionista.it

Manovra, le imprese chiedono al governo misure di spesa. Secco niet di Giorgetti - Oggi a Palazzo Chigi vertice tra le associazioni delle imprese e il governo, assente Meloni, in Egitto. Riporta huffingtonpost.it

Manovra, vertice a Palazzo Chigi con le imprese: le richieste su tasse, energia e incentivi - Confcommercio e Cna avanzano proposte su riforma fiscale e riduzione dei costi energetici per sostenere la cresci ... Segnala milanofinanza.it