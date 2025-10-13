Manovra banche e assicurazioni nel mirino del Governo | si cercano 5 miliardi
A casa Meloni la Manovra 2026 si discute a cena, letteralmente: attorno al tavolo, nell’abitazione romana della premier, c’erano Matteo Salvini, Antonio Tajani, Maurizio Lupi, il ministro dell’Economia Giancarlo Giorgetti e il suo vice Maurizio Leo. Sul menu ci sono le varie richieste dei partiti di maggioranza, ma anche due convitati di pietra: le banche e le assicurazioni, chiamate a contribuire alle coperture necessarie per garantire bonus e misure. Una Manovra contenuta. La legge di Bilancio in arrivo è da 16 miliardi di euro, di cui 10 miliardi di minori spese e 6 di nuove entrate. Ma le risorse effettive non bastano. 🔗 Leggi su Quifinanza.it
Manovra da 16 miliardi, nel mirino anche le assicurazioni: possibile maxi prelievo sul comparto auto - Secondo un’interpretazione dell’Agenzia delle Entrate, ai premi va applicata una tassazione retroattiva del 12,5% r ... Scrive milanofinanza.it
Maggioranza tira le fila sulla manovra, resta il nodo banche - La maggioranza fa il punto sulla manovra e tira le ultime fila in vista del consiglio dei ministri che martedì approverà il Dpb e la legge di bilancio. Secondo ansa.it