Manovra Assolombarda chiede più coraggio al governo

Assolombarda chiede al governo di avere più coraggio sulla Manovra. Spostare tutte le risorse. “Sul tema della legge di Bilancio serve più coraggio: il momento è adesso – dice il presidente di Assolombarda, Alvise Biffi, intervenendo all’ assemblea generale dell’associazione dal titolo ‘ReThinking Industry’ al Teatro Dal Verme a Milano – ci aspettiamo di più da parte del governo sul fronte innovazione: è fondamentale spostare tutte le risorse possibili per generare investimenti su una partita chiave per la competitività e per la crescita. Per restituire un paragone concreto, nel 2024 il governo tedesco ha dedicato fondi alla ricerca e sviluppo per 44,9 miliardi di euro, noi appena 13,5. 🔗 Leggi su Lapresse.it

