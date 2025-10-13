Manovra Assolombarda chiede più coraggio al governo
Assolombarda chiede al governo di avere più coraggio sulla Manovra. Spostare tutte le risorse. “Sul tema della legge di Bilancio serve più coraggio: il momento è adesso – dice il presidente di Assolombarda, Alvise Biffi, intervenendo all’ assemblea generale dell’associazione dal titolo ‘ReThinking Industry’ al Teatro Dal Verme a Milano – ci aspettiamo di più da parte del governo sul fronte innovazione: è fondamentale spostare tutte le risorse possibili per generare investimenti su una partita chiave per la competitività e per la crescita. Per restituire un paragone concreto, nel 2024 il governo tedesco ha dedicato fondi alla ricerca e sviluppo per 44,9 miliardi di euro, noi appena 13,5. 🔗 Leggi su Lapresse.it
In questa notizia si parla di: manovra - assolombarda
In attesa di conoscere il pacchetto di misure contenute nella prossima manovra, vediamo la fotografia dell’indebitamento in rapporto agli stipendi medi su base provinciale: si va dalle 13 mensilità richieste ai residenti indebitati di Biella e Frosinone fino alle 29 Vai su Facebook
Manovra, Assolombarda chiede più coraggio al governo - Il presidente Biffi: "Spostare tutte le risorse possibili per generare investimenti su una partita chiave per la competitività e per la crescita". Scrive lapresse.it
Assolombarda: serve una manovra più coraggiosa. IA motore per l’industria - Il Teatro dal Verme di Milano ha fatto da sfondo all'Assemblea generale di Assolombarda, la prima con Alvise Biffi alla presidenza. Secondo msn.com