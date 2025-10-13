Manita della Fermana Il Fabriano dura poco
fermana 5 fabriano cerreto 1 FERMANA (3-4-2-1): Raccichini; Scanagatta, Kieling, Rodriguez; Morelli, Maquisse (29’ st Bruno), Marin, Malafronte (15’ st Saviano); Guti (32’ st Solinas), Pulpito (15’ st Frinconi); Fofi (21’ st Carmona) All. Gentilini FABRIANO CERRETO (4-3-3): Braghetti; Stortini (18’ st Ggnahe), Marino, Perrini (33’ st Crescentini), Bologna; Trillini, Merciari (32’ Russo), Bracciatelli; Chiavellini (18’ st Nacciarriti), Encina, Di Cato (29’ st Amico). All. Del Bene Arbitro: Negusanti di Pesaro Reti: 2’ Di Cato, 21’ Morelli, 27’ Guti, 4’ st Fofi, 9’ st Fofi, 41’ st Carmona Note: spettatori 25o circa. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
