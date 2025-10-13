Manelli revocati i licenziamenti dei 21 operai | Ma i problemi restano
Ritirata la procedura di licenziamento per 21 operai della Manelli impegnati nel cantiere del collettore fognario Palermo sud est. Al tavolo odierno in Prefettura, ribadito anche l'impegno dell’impresa a rispettare la data del 15 di ogni mese per il pagamento delle retribuzioni. Ma lo scontento. 🔗 Leggi su Palermotoday.it
Manelli, revocati i licenziamenti. Tavolo in Prefettura. Fillea, Filca e Feneal: “Poco soddisfatti. Manca ancora un piano” - Palermo 13 ottobre 2025 – Ritirata la procedura di licenziamento per 21 operai della Manelli impegnati nel cantiere del collettore fognario Palermo sud est. Secondo blogsicilia.it
Collettore fognario Palermo, avviato il licenziamento per 21 operai - Avviata la procedura di licenziamento per 21 lavoratori del Consorzio Palermo Sud Est Scarl, impegnato nella realizzazione del collettore emissario sud orientale di Palermo. Lo riporta rainews.it