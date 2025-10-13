Manelli revocati i licenziamenti dei 21 operai | Ma i problemi restano

Palermotoday.it | 13 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Ritirata la procedura di licenziamento per 21 operai della Manelli impegnati nel cantiere del collettore fognario Palermo sud est. Al tavolo odierno in Prefettura, ribadito anche l'impegno dell’impresa a rispettare la data del 15 di ogni mese per il pagamento delle retribuzioni. Ma lo scontento. 🔗 Leggi su Palermotoday.it

Immagine generica

In questa notizia si parla di: manelli - revocati

Manelli, revocati i licenziamenti. Tavolo in Prefettura. Fillea, Filca e Feneal: “Poco soddisfatti. Manca ancora un piano” - Palermo 13 ottobre 2025 – Ritirata la procedura di licenziamento per 21 operai della Manelli impegnati nel cantiere del collettore fognario Palermo sud est. Secondo blogsicilia.it

Collettore fognario Palermo, avviato il licenziamento per 21 operai - Avviata la procedura di licenziamento per 21 lavoratori del Consorzio Palermo Sud Est Scarl, impegnato nella realizzazione del collettore emissario sud orientale di Palermo. Lo riporta rainews.it

Cerca Video su questo argomento: Manelli Revocati Licenziamenti 21