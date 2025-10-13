Mandello del Lario | si perdono nella nebbia quattro escursionisti bloccati in Grignetta
Mandello del Lario (Lecco), 13 ottobre 2025 – La nebbia fitta, il buio che incombe, il canalone scosceso, la paura di un passo falso. Quattro giovani scalatori sono rimasti bloccati in Grignetta. Li hanno raggiunti e recuperati i tecnici volontari del Soccorso alpino della stazione di Lecco della XIX Delegazione Lariana con i vigili del fuoco della squadra Saf in un'operazione congiunta. Ci sono volute ore. L'allerta è scattata nel tardo pomeriggio e la missione si è conclusa solo a notte fonda, poco prima dell'alba. L'allarme. I quattro scalatori, tutti ben equipaggiati, si sono ritrovati in difficoltà, senza riuscire più a orientarsi: stavano scendendo dalla Torre Lancia, in Grignetta, hanno sbagliato percorso e si sono ritrovati in un canalone molto impervio e che non conoscevano, avvolti nelle brume, con la visibilità pressoché nulla. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it
