Mancini incoraggia l’Italia | Abbiamo studiato Israele siamo pronti a fare una partita importante contro una squadra fastidiosa
Mancini incoraggia l’Italia: tutte le dichiarazioni del difensore della Roma in vista dell’importante sfida contro Israele. Una difesa da reinventare, un’occasione dal sapore del destino. L’ Italia di Gennaro Gattuso si prepara alla delicatissima sfida contro Israele, valida per le qualificazioni al Mondiale 2026, con un’emergenza nel pacchetto arretrato. Le assenze dell’ex Juve Kean e, soprattutto, dello squalificato Alessandro Bastoni, costringono il CT a rivedere i suoi piani. In questo scenario, si riaprono le porte della titolarità per Gianluca Mancini. Per il difensore della Roma, si tratta di un ritorno in azzurro dal sapore speciale: la sua ultima apparizione con la maglia della Nazionale risale infatti allo scorso 8 settembre, proprio contro Israele, nel rocambolesco 5-4 di Debrecen. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com
