Mancini dice sì subito una panchina in Serie A

Sportface.it | 13 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Cambio di rotta possibile sulla panchina del club: nel mirino proprio Roberto Mancini, vicino ad un clamoroso ritorno in Serie A Roberto Mancini è senza dubbio uno degli allenatori più vincenti e riconosciuti del calcio italiano. Nel corso della sua carriera ha seduto su alcune delle panchine più prestigiose, sia in Italia che all’estero. Dopo aver mosso i primi passi da vice alla Lazio, ha debuttato da primo allenatore alla Fiorentina nella stagione 2000-2001, per poi tornare proprio alla Lazio nella stagione successiva. Da lì ha iniziato un percorso importante: prima all’ Inter, poi al Manchester City, ancora una volta all’ Inter, allo Zenit San Pietroburgo e infine alla guida della Nazionale italiana, con cui ha vinto l’Europeo nel 2021. 🔗 Leggi su Sportface.it

Immagine generica

In questa notizia si parla di: mancini - dice

Mancini alla Juve: l’accordo fa saltare subito Motta - Spunta l’incontro tra i bianconeri e l’ex CT della Nazionale: “Un piano per rilanciare la squadra” Mancini alla Juventus subito, approfittando della sosta per ... Riporta calciomercato.it

Juve-Mancini, Tacchinardi: "Se entra subito nel mondo juventino è l'uomo giusto" - Probabilmente dopo la prossima gara con il Genoa, e per la sostituzione sarebbero in decisa salita le ... Riporta sportmediaset.mediaset.it

Cerca Video su questo argomento: Mancini Dice S236 Subito