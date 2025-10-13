Mancini dice sì subito una panchina in Serie A

Cambio di rotta possibile sulla panchina del club: nel mirino proprio Roberto Mancini, vicino ad un clamoroso ritorno in Serie A Roberto Mancini è senza dubbio uno degli allenatori più vincenti e riconosciuti del calcio italiano. Nel corso della sua carriera ha seduto su alcune delle panchine più prestigiose, sia in Italia che all’estero. Dopo aver mosso i primi passi da vice alla Lazio, ha debuttato da primo allenatore alla Fiorentina nella stagione 2000-2001, per poi tornare proprio alla Lazio nella stagione successiva. Da lì ha iniziato un percorso importante: prima all’ Inter, poi al Manchester City, ancora una volta all’ Inter, allo Zenit San Pietroburgo e infine alla guida della Nazionale italiana, con cui ha vinto l’Europeo nel 2021. 🔗 Leggi su Sportface.it